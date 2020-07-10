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Kağıtsporlu güreşçiler antrenmana başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu güreşçiler, eksikleri kapatmak için antrenmanlara başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan spor faaliyetleri tekrar başladı. Yeni normal hayat düzeni kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, güreş branşında üst seviye sporcuları antrenmanlara başladı. Güreşçiler, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenmanları yapıyor.


Kapalı salon girişlerinde sadece antrenörler tarafından belirlenen sporcular içeri alınıyor. Açık ve kapalı antrenman sahalarında gerçekleştirilen antrenmanlarda, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem veriliyor. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren genç güreşçiler, korona virüs sürecinde kaybedilen güç ve kondisyonu tamamlamak amacıyla haftada 5 gün kuvvet yüklemesi ve teknik antrenman gerçekleştirecek.

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