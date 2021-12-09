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Kağıtsporlu güreşçiler kürsüdeki yerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un güreşçileri, İstanbul ile Bursa’da düzenlenen Türkiye çapındaki turnuvalarda kürsüde yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un güreşçileri, İstanbul ile Bursa'da düzenlenen Türkiye çapındaki turnuvalarda kürsüde yer aldı.


Bursa'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla 11 kulübün katılımıyla yapılan İllerarası Yıldızlar Güreş Turnuvasında Kağıtsporlu sporculardan, 45 kilogramda Valid Yunusoğlu ve 51 kilogramda Can Altun bronz, 80 kilogramda Batuhan Kalaycı gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. İstanbul'da 10 kulübün katılımıyla düzenlenen İllerarası Gençler Güreş Turnuvasında mücadele eden Kağıtsporlu sporculardan 57 kilogramda Yusuf Demir altın madalya, 57 kilogramda Görkem Göktepe bronz, 61 kilogramda Mehmet Emin Örük gümüş, 61 kilogramda Turgut Efe Ağcan bronz, 125 kilogramda Taha Emin Acar bronz madalya alarak kürsüde yer aldı.

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