Kağıtsporlu İpek, Eskrimde yıldız gibi parlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Eskrim branşında Epe kategorisinin genç Yıldızı Emine İpek Aydın'ın hedefi 2028 Olimpiyatlarından altın madalya kazanmak.

10 yaşında annesinin desteği ile spora başladığını belirten Emine İpek Aydın; “ 5 yıldır eskrim yapıyorum. İlk yılım aslında okulun haricinde hobi olarak başladı. İlerleyen dönemlerde Ömer Hocam benimle özel olarak ilgilenmeye başladı, ben de Eskrime daha fazla vakit ayırdım” dedi.

İkinci yılın sonunda Türkiye Şampiyonası'na katıldığını kaydeden Aydın, ”Burada derce yaptım. Eskrim hayatım aslında burada başladı. Bu başarım ile birlikte Avrupa ve dünya düzeylerinde turnuvalara katılmaya başladım. Turnuvalarda elde ettiğim başarılı sıralamalar bana milli takım kapılarını açtı.

Milli takım ile gittiğim Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sıralama yaptım ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Elde ettiğim sıralamalar ile 2 yıldır aktif olarak milli takımdayım” şeklinde konuştu

Türkiye'den Yıldızlar Epe dalında katılan tek bayan sporcu olarak Dünya kupasına gideceğini hatırlatan Aydın, ”Hedefimiz ilk 8 girmek. Yıldızlar dalında bir senem daha var. Antrenörüm ile planlarımız önümüzdeki sene Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'ndan madalya kazanmak” dedi.

Aydın, her sporcunun hayalinin olimpiyatlara katılıp burada başarı kazanmak olimpiyat madalyasını ülkesine götürmek olduğunu ifade ederek, ”Benim en büyük hayalim bu. Bunun için 9 yıl gibi uzun bir süreç var önümde. İnşallah çok çalışıp bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Sporda aile desteği çok önemli. Başta Annem ve babama olmak üzere Kulübümüze bizlere bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Emine İpek Aydın'ın gelişimi hakkında konuşan Kağıtspor'un Eskrim Hocası Ömer Kılıç, “İpek 5 sene önce Eskrime ilk başladığında içine kapanık fakat hırslı ve idealist bir çocuktu. İpeğe başarıyı getiren önemli detaylardan biri de hırsı. Çok çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girmeyi hedefliyoruz, ama İpek isterse madalya da kazanabilir” dedi

Kağıtspor'un Eskrimde çok önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Kılıç, “Alt yapısına eskrimde bu kadar önem veren kulüp Türkiye'de yok denecek kadar az. İpeğin bu gelişiminde Kulübümüz Kağıtspor'un katkısı çok. Bize her açıdan destek veriyorlar. Biz bunun meyvelerini topluyoruz. Çok önemli yerlere gelmeyi başladık, inşallah daha da iyi olacak İpek bunun en başarılı örneklerinden” ifadelerini kullandı.