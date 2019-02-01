Kağıtsporlu judocular Samsun'dan 8 madalya ile döndü

Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Kağıtsporlu judocular, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla zirveye yerleşti.

Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılındaki ilk yurt içi faaliyetini Samsun'da organize etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular Samsun Atatürk Spor Salonu'nda 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası, adı altında düzenlenen şampiyonada geleneği bozmadı ve zirvedeki yerini korudu. 61 ilden 324 kadın ve 479 erkek judocunun tatamide derece yapabilmek için mücadele ettiği 19 şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu 42 judocu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonanın ilk gününden mavi beyazlılar 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla zirveye yerleşti.