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Kağıtsporlu judocular, Türkiye şampiyonasından 16 madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Elde ettikleri 16 madalya ile Türkiye Şampiyonasını bu yıl da zirvede tamamlayan Kağıtsporlu judocular, büyük sevinç yaşadı. Kıyasıya geçen mücadelelere sahne olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 66 ilden, 433'ü kız, 606'sı erkek olmak üzere toplam 1039 judocu mücadele etti. İlimizden önemli turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu 61 judocu katıldı. Şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı judoculardan 36 kilogramda Zeynep Betül Sarıkaya, 44 kilogramda Necla Şeker, 42 kilogramda Samet Kaydu, 60 kilogramda Erman Gürgen, 66 kilogramda Hafız Çağrı Baydak ve 73 kilogramda Yusuf Kaan Engin altın madalya kazandı.


Öte yandan 40 kilogramda Gizem Dinçer, 48 kilogramda Nazlıcan Kılıçarslan, 42 kilogramda Abdulsamet Çakır, 50 kilogramda Yunus Uçar 2. oldu. 44 kilogramda Elif Kırt, 38 kilogramda Enes Aslan, 42 kilogramda Bekir Taha Seymen, 42 kilogramda Berkay Aydın, 46 kilogramda Hilmi Mucık ve 55 kilogramda Yunus Yazgan 3. olarak kürsüye çıktı.

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