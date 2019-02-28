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Kağıtsporlu Judoculardan 3. kez kupa geldi

Karaman’da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular üst üste 3’ncü kez Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandı.

Karaman'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular üst üste 3'ncü kez Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları Karaman'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında mücadele ettiler. Zorlu şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular üst üste 3'ncü kez Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırarak büyük bir başarıyı elde etti. Şampiyonada mavi beyazlı judocular yine madalyalara ambargo koydu. Türkiye'de kendi dalında en ön basamaklarda olan judoculardan Zeynep Çelik Aydın 57 kilogramda, Saban Mert Dolar 81 ve Büyükler 81 kilogramda Emrullah Toprakçı 1'inci olmayı başardı.



Öte yandan Alperen Tazegül, Recep Çiftçi 66 kilogramda, Harun Çelik 100 kilogramda 3.‘lük madalyası kazandılar. Bu sonuçlar ile Kağıtsporlu Judocular 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya elde ettiler. Müsabakalarda yarı finalde Ankara Çankaya Belediyesini 4-1, finalde ise Manisa Görme Engelliler Kulübü'nü 4-1 ile geçerek üst üste 3.'ncü kez Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

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