Kağıtsporlu karateciler, Antalya'da fırtına gibi esti

Kağıtspor'un alt yapısından yetişen genç sporcular, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, alt yapıya verdiği desteğin meyvelerini almaya başladı. Alt yapıdan yetişen birçok yaş grubunda sporcular ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi başarı ile temsil ediyor. Son olarak Milli takım adına Uluslararası Akdeniz Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na katılan Kağıtsporlu karateciler Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kağıtsporlu karateciler aldıkları başarılarla yine büyük gurur yaşatmayı başardı.

Milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu Gülsen Demirtürk, Ömer Abdürrahim Özer, Rabia Şentürk, Mert Alıcı, Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kağıtspor Karate branşı teknik direktörü ve milli takım antrenörü İbrahim Erçin ve altyapı antrenörü Toygun Akyıldız önderliğinde tatamide şampiyonluk mücadelesi verdi. Şampiyonada Gülsen Demirtürk U21- 50 kiloda Akdeniz Şampiyonu oldu. Ömer Abdürrahim Özer U21- 67 kiloda, Fatma Naz Yenen Genç ise U21-59 kiloda Akdeniz 2.'si olmayı başardı. Gökdeniz Akdemir Ümit de U21-52 kiloda Akdeniz 3.'cüsü olarak Büyükşehir Kağıtspor olarak toplam 4 madalyayı Türkiye'ye kazandırmayı başardı.