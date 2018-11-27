Kağıtsporlu karateciler Avrupa yolcusu

Rize'de gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyona'sında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular 6 madalya kazanmanın yanı sıra Avrupa biletini de kaptılar.

Rize'nin ev sahipliği yaptığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Türk karatesinin genç yeteneklerinin tatamiye çıktığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 33 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Zorlu şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu sporcular, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz toplamda 6 madalya kazanarak önemli başarılar elde ettiler.

Şampiyonada Ahmet Bulut ve Ömer Özer Türkiye Şampiyonu, Simay Tokcan, Rabia Şentürk Türkiye ikincisi, Gülsen Demirtürk ve Mert Halıcı Türkiye üçüncüsü oldular.

29 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Balkan Karate Şampiyonası ve 8-10 Şubat 2018'de Danimarka'da yapılacak Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nın seçmeleri gerçekleştirildi. Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Ahmet Bulut Ümit 70 kilogram, Fatma Naz Yenen Genç 59 kilogram, Gülsen Demirtürk U21 50 kilogram, Rabia Şentürk U21 68 kilogram, Enes Bulut U21 75 kilogram'da ülkemizi ve Kocaeli'ni milli takım adına Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.