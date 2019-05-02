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Kağıtsporlu karateciler balkanlardan 2 altın madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler Uluslararası Balkan Büyükler Karate Şampiyonası’ndan 2 altın madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler Uluslararası Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'ndan 2 altın madalya ile döndü.


Sırbistan'ın Cacak kentinde 11 ülke 271 sporcunun katılımı ile düzenlenen Uluslararası Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsilen katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün karatecileri başarılı sonuçlar aldı. Şampiyonada, Enes Bulut ve Ömer Abdürrahim Özer, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'da düzenlenen zorlu şampiyonada tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer, şampiyonada 67 kiloda mücadele etti. Finalde Hırvat Rakibini 8-0 yenen Özer, altın madalyayı kazanarak önemli bir başarıyı daha kariyerine eklemiş oldu.


2018 yılında Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatlarında aldığı bronz madalya ile adını Türk karate tarihine yazdıran Enes Bulut, şampiyonada 75 kg'da mücadele etti. Finalde Bulgar Rakibini 9 -1'lik skorla yenerek altın madalyanın sahibi olan Enes de kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi.

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