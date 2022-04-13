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Kağıtsporlu karateciler madalyalarla döndü

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan’daki Golden Belt Karate Turnuvasından 4 madalyayla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan'daki Golden Belt Karate Turnuvasından 4 madalyayla döndü.


Karate Büyükler Milli Takımı, Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt Karate Turnuvasına katıldı. Turnuvaya milli takım adına katılan mavi beyazlı 5 sporcu 4 final yaptı. Toplamda 8 madalya kazanan milli takımın 1'i altın ve 3'ü gümüş olmak üzere toplam 4 madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu karatecilerden geldi. Enes Bulut 75 kilogramda altın, Ömer Özer 67, Rabia Şentürk 68, Gülsen Demirtürk de 55 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

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