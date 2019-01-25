Kağıtsporlu minik güreşçiler turnuvada buluştu

Geçmişinde Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici gibi isimler yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü güreş branşı, 7 şubesinin katılımıyla Derince Spor Salonunda şubeler arası güreş turnuvası düzenledi. 80 sporcunun katılımıyla Minikler Güreş Turnuvasında 80 güreşçi minikler kategorisinde 13 sıklette minderde ter döktü. Minik güreşçilerin mücadeleler gelecek için de umut verdi.

Turnuvaya sonunda yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Derince Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Yönetim Kurulu Üyesi Güreş Branş sorumlusu Muhammed Feyzi Karabıyık, Kağıtspor Güreş Branş Koordinatörü Alparslan Arslan verdi.