Kağıtsporlu Samet boksta şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen boksör Samet Ersoy, uluslararası turnuvadan şampiyon olarak döndü.

Moldova'da 9 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile düzenlenen Andrei Malik Uluslararası Gençler Boks Turnuvasında Milli takım ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına mücadele eden Samet Ersoy zorlu turnuvadan altın madalyayla döndü. Büyükşehir Kağıtspor alt yapısında yetişen Samet Ersoy, Andrei Malik Uluslararası Gençler Boks Turnuvasında 81 kilogramda Milli takım adına mücadele etti.

Ersoy, ilk rauntta Romanyalı rakibini nakavt ederek finale çıkmaya hak kazandı. Finalde Belaruslu rakibi Roman Kazıankov ile karşılaşan Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy, rakibini 5-0 yenerek turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı.