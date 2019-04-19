Kağıtsporlu Samet Türkiye Şampiyonu

Türkiye Boks Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyeai Kağıtspor adına mücadele eden Samet Ersoy 81 Kg'da mücadele etti. Ersoy tüm rakiplerine karşı başarılı maçlar yaparak şampiyon olmayı başardı. Farklı sıkletlerden 59 ilden 484 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy 81 Kg finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı 4-1 skorla galip gelen mavi beyazlı sporcumuz Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu Samet Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un alt yapısından yetişti. Tüm branşlarda alt yapıya önem veren Kağıtspor Boks branşı, Yuvacık'ta, Kartepe'de ve İzmit'te bulunan alt yapı tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun neticelerini de katıldıkları müsabakalarda, kazandığı madalyalarla alıyor.