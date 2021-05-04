Kağıtsporlu sporcu bronz madalya ile döndü

Kağıtspor'un şampiyon sporcusu Tuğba Yakan, katıldığı Karate Premier Ligi'nden bronz madalya ile döndü.

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Karate Premier Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Avrupa, Dünya şampiyonu sporcusu Tuğba Yakan Karate Milli Takımı adına mücadele etti. 88 ülkeden 769 sporcunun madalya için ter döktüğü ve Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi sınav niteliği taşıyan müsabakalarda mavi beyazlı karateci bronz madalya almayı başardı.

Şampiyonada ilk turu bay geçen Yakan 2. turda karşılaştığı İspanyol rakibi Fernandez Osorıo Carlota' yı 8-1 ile geçerek adını 3. tura yazdırdı. 3. ve 4. turlarda karşılaştığı Estonyalı ve İtalyan rakipleri ile 0-0 ve 1-1 skorlar ile berabere kaldı. Bu sonuçlar ile yarı finale kalan başarılı sporcu yarı finalde karşılaştığı rakibi Attıa Yassmı'ne mağlup oldu. Şampiyon sporcu bu sonuçlar ile 3.'lük maçına çıkmaya hak kazandı.

Kadınlar kumite 55 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli sporcu karşılaştığı İtalyan rakibi Veronica Brunori'yi 2-1 yenerek üçüncü oldu.