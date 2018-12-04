Kağıtsporlu sporcular madalyalarla döndüler

Trabzon'da gerçekleştirilen Türkiye Epe Şampiyonası ve U10-U12-U14 Epe Açık Şampiyonası'ndan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 3 madalya ile döndü.

Türkiye Eskrim Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Epe Şampiyonası ve U10-U12-U14 Epe Açık Şampiyonası, Trabzon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan 3 madalya ile ayrıldılar. Zorlu müsabakalarda Büyükşehir Kağıtsporlu Gökçe Günaç Büyükler, Epe Türkiye Şampiyonasında 59 Sporcu arasında 3. olmayı başardı. İpek Gürsu U12 Bayan Epe Açık Turnuvasında 45 Sporcu arasında ve Duru Fazlıoğlu U14 Bayan Epe Açık Turnuvasında 56 Sporcu arasında yine 3. oldu.