İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıtsporlu teakwandocu, dünya şampiyonası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Türkiye Şampiyonluğu’nda dünya şampiyonası biletini kaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Türkiye Şampiyonluğu'nda dünya şampiyonası biletini kaptı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan Paralimpik Türkiye Taekwondo Şampiyonasından şampiyon dönerek dünya şampiyonası biletini kaptı. Karatay, Türkiye Şampiyonası'ndaki aldığı başarı ile 5-6 Şubat tarihleri arasında Antalya düzenlenecek olan 8.Dünya Paralimpik Taekwondo Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. Başarılı sporcu Dünya Şampiyonasında K44 75 kilogramda Milli takım adına mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.