Kağıtsporlu tekvandocular Türkiye şampiyonası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı tekvandocuları Konya'da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası için yola çıktılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün başarılı tekvandocuları, 21 - 25 Ocak tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya için yola çıktılar. Kürsüye çıkma hedefi ile yola çıkan Ali İhsan Temel ve Cemal Temel yönetimindeki Kağıtsporlu kafilede sporcular arasında Esra Gül, Abdülkadir Kaya, Abdullah Bahar, Fikret Hakan Şenkuru, Mehmet Kaan Şenkuru, İlker Dere, Zülal Altın, Cansu İskender, Onur Erzan ve Emre Arpa yer alıyor.