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Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet

KOCAELİ (İHA) – Türkiye Basketbol 2.

Liginde Kocaeli'ni temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, 3. maçında deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.


Türkiye Basketbol 2. Ligine evinde oynadığı Ups Spor maçıyla galibiyetle başlayan ve geçen haftayı bay geçen Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 3'üncü maçında Ankara deplasmanında Başkent Yenişehir maçından galip ayrıldı. Zorlu Ankara deplasmanında oyuna hâkim başlayan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, ilk çeyreği 19-21 önde kapattı. Maç boyunca hakimiyetini sürdüren mavi beyazlılar, 33-36 50-54 ve 74-78 skorlar ile maçtan galip ayrıldı. Ligde ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde kaptan Sertay Gürsü 22, Burak Şaşmaz 19, Cihan Amasyalı ve Yusuf Poturoğlu da 11'er sayıyla oynadı.


Bir sonraki sınavını 9 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de Beylikdüzü Basketbol takımını karşısında verecek olan Kağıtspor Basketbol Takımı Koç'u Hakan Köseoğlu, “Evimizdeki ilk maçı kazanmıştık zorlu deplasmandan galip gelmeyi başardık. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz onların desteğine ihtiyacımız var zorlu bir maç bizleri bekliyor” dedi.

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