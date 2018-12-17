Kağıttan uçaklar yarıştı

Kocaeli Kağıt Müzesi'nde Sivil Havacılık Günü nedeniyle düzenlenen kağıt uçak yarışmasında birinciliği elde eden yarışmacıya drone hediye edildi.

SEKA Kağıt Müzesi özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Üniversitesi Havacılık Kulübü'nün de katkı sağladığı Uluslararası Sivil Havacılık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Kağıt makinesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kağıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi.

Yarışmacılar ilk olarak kağıt uçak yapımı alanlarında kendilerine ayrılan kısımlarda en iyi uçağı yapmaya çalıştı. Yaptıkları kağıt uçaklarla ilk denemelerini de bu alanlarda yaptılar. Yarışma için hazır olan katılımcılar yarışma parkurundaki yerlerini alarak en iyi atışlarını yapmaya çalıştı.

100 yarışmacının katılım sağladığı yarışmada gerçekleştirilen 2 turun sonunda toplamda elde ettiği 48.22 metrelik atışıyla Anıl Ekim isimli yarışmacı kazandı. Yarışmanın birincisi Anıl Ekim'e ödül olarak drone verildi. Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra onları desteklemek için gelen diğer aile bireyleri de yoğun katılım gösterdi.

SEKA Kağıt Müzesi yarışma boyunca kağıt uçak yapımında kullanılan bütün kağıtları El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde geri dönüşüm yöntemi ile yeniden kullanılmak üzere topladı. Bu sayede katılımcılara geri dönüşüm konusunda da farkındalık kazandırılmış oldu.