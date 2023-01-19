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Kahtalı Mıçe, Derince'yi coşturdu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde düzenlenen Harfane Gecesi Programı’na katılan Kahtalı Mıçe, vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen Harfane Gecesi Programı'na katılan Kahtalı Mıçe, vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.


Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Yenikent Kültür Merkezi'nde yer alan Masalhan Düğün Salonu'nda Harfane Gecesi düzenledi. Dernek Başkanı Sinan Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri ile vatandaşlar katılım sağladı. Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin sahne aldığı gecede konuklar oldukça keyifli vakit geçirdi. Kahtalı Mıçe, seslendirdiği şarkılarla tüm katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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