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Kahvehanede çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede çıkan ve içeride bulunanların panik yaşamasına neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kahvehanede çıkan ve içeride bulunanların panik yaşamasına neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden kahvehanedekiler hızla dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çapta yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede kahvehanede bulunan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı belirlendi. Can kaybı olmayan yangında iş yeri içerisinde maddi hasar oluştu

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