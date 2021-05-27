Kahvehanede okey partisi yapan 14 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pandemi önlemleri gereği kapalı olması gereken bir kahvehaneye yapılan polis baskınında, okey oynarken yakalanan 14 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre İzmit'te bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında 14 kişi, okey olarak bilinen oyunu oynarken suçüstü yakalandı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edilen 14 kişi ve işletme sahibine idari para cezası kesildi.