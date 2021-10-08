Kahvehaneden beraber çıktığı arkadaşını sokak ortasında tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şahıs kahvehaneden birlikte çıktığı arkadaşı tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur, Yalı Mahallesi'nde birlikte kahvehanede oturduğu köyden arkadaşı olan Mahir Çar ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, mezarlık bölgesinde yanında getirdiği tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını öldürüp kaçarken yakalandı

Ölen Mahir Çar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Elinde tüfekle böyle kaçmaya çalıştı

Öte yandan arkadaşını tüfekle vuran Kenan Cesur adlı şahıs, tüfeği ile olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşını buran Cesur'un, elinde tüfek ile sokaktan koşarak gözden kaybolma anları yer alıyor.