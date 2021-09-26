Kalbine yenik düşen CHP Dilovası ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir (55), geçirdiği kalp krizi sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydemir'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aydemir, Dilovası Dilovası Orhangazi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

Kerem Aydemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Dere Mezarlığı'na defnedildi.