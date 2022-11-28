Kalbine yenik düşen polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ayhan Aydın için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın (51), kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ayhan Aydın için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da katılarak acılı Aydın ailesine başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası Aydın, son olarak Kartepe ilçesinde görev yapıyordu. Törende Aydın'ın özgeçmişi okundu ardından Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua okundu. Aydın, son yolculuğuna uğurlanırken acılı ailesi gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Ayhan Aydın'ın naaşı defnedilmek üzere Kartepe Acısu Mezarlığı'na kaldırıldı.