İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaldırım işgallerine izin yok

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hatalı parklanmalara izin vermiyor.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımları işgal ederek yayaların geçişine engel olan araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tütünçiftlik bölgesinde önceki gün çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ağadere, Tuğrul ve ara caddelerde kaldırımları işgal eden araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.


Cadde üzerinde kaldırım üzerine park eden ve kaldırım iniş çıkışlarında yayaların yaşam alanlarını ihlal eden araçlar kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Körfez'in dört bir noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların da bu tür durumlarda Körfez Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermeleri istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.