Kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hilmi Güner fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemelerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hilmi Güner'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.