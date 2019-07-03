Kalpte üfürüm tehlikeli mi

Dr. Meki Bilici, genellikle çocukluk döneminde rutin muayene sırasında, stetoskop ile duyulan normal kalp sesleri dışında duyulan üfürüm denilen ekstra sesler konusunda aileleri uyardı.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dr. Meki Bilici, “Stetoskop ile göğüs muayenesi sırasında kalp kapaklarının kapanma sesleri normalde düzenli olarak duyulur. Bunun dışında duyulan ekstra sesler kalpteki bir rahatsızlığın sonucu olabileceği gibi masum bir karakterde de olabilir. Doktorun duyduğu üfürümün şiddeti, duyulduğu kalp bölgesi, çocukta morarma veya benzeri ilave bir bulgunun olup olmaması üfürümün masum mu yoksa bir hastalık işareti olup olmaması hakkında bilgi verir” dedi.

Masum üfürümün ne olduğunu açıklayan Doç. Dr. Meki Bilici, “Masum üfürüm, sağlıklı çocukların üçte birinde duyulabilen bir sestir. Genellikle okul öncesi çocuklarda duyulmasına karşın her yaşta bulunabilmektedir. Masum üfürüm, sıklıkla kansızlık, korku veya ateşli enfeksiyon gibi durumlarda şiddetlenmekte ve hekimler tarafından tespit edilmektedir. Bununla beraber normal zamanlarda da duyulabilirler” diye konuştu.

Masum üfürümü olan çocuklarda ne gibi belirtilerin olacağını da söyleyen Doç. Dr. Bilici, “Masum üfürümü olan çocuklarda üfürümden dolayı herhangi bir şikayet veya bulgu olmaz. Eşlik eden ateşli bir hastalık, kansızlık gibi bir durumu varsa bu durumlara ait belirtiler olabilir” şeklinde konuştu.

Masum üfürümün tedavi gerektirmediğini belirten Doç. Dr. Bilici, “Masum üfürüm, adından da anlaşılacağı üzere klinik bulgu vermez ve herhangi tedavi de gerektirmez. Ancak üfürümün masum olup olmadığı bazen kulakla dinlenerek ayırt edilemez ve ekokardiyografi gibi başka tetkiklere ihtiyaç duyulabilir. Bunun için çocuk kardiyolojisi uzmanınca değerlendirmesi yararlı bir durumdur. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı tarafından masum üfürüm olduğu kesinleşen çocukların bu amaçlı tıbbi takibi gerekmemektedir” ifadelerini kullandı.