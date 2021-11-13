Kamp merkezinin yapımı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı'nda inşa edilen sporcu kamp merkezi tamamlandı.

Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı'nda inşa edilen sporcu kamp merkezi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından tamamlandı. Kamp merkezi, tesiste konaklayacak sporcuların birçok ihtiyacına cevap verecek. Çalışma dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak prefabrik yapının çevresine beton serimi yaptı. Yakın zamanda profesyonel sporculara hizmet vermeye başlayacak. Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edildi. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitimin verilebileceği yerler olacak.