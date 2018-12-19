Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan GTÜ'ye övgü

KOCAELİ (İHA) – Gebze Teknik Üniversitesinde bir seminere konuk olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, GTÜ'nün Türkiye'de birçok üniversitede bulunmayan imkanlara sahip olduğunu ifade ederek öğrencilere, bunu iyi değerlendirip 'en iyi' olmayı başarmalarını istedi.

GTÜ) Elektronik Mühendisliği Amfi-1'de düzenlenen 'Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler' Seminerine Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, GTÜ Rektörü Prof.Dr. M. Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ile Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Kocaeli ve Gebze protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldılar.

“Ombudsmanlık önemli görevlerden biri”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ile başlayan etkinlik sonrasında katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Yürüyüş sonrası düzenlenen seminerde ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Aslan, ombudsmanlığın toplumun her noktasına nüfuz etmesi adına çok değerli görevlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Aslan, “Kamunun amacı halka en iyi, en doğru hizmeti vermektir. Bu noktada yaşanabilecek sorunların nedenlerinin saptanması ve yapılan önerilerle hizmet kalitesinin bir üst noktaya ulaşması büyük önem arz etmektedir. Kamu denetçiliği kurumumuz işte bizlere bu noktada büyük destek vermektedir” dedi.

GTÜ'nün kaliteli hizmeti tescilli

Eğitim noktasında kamu hizmeti veren Gebze Teknik Üniversitesi'nin bu hizmeti kaliteli bir şekilde yerine getirmesi sayesinde Türkiye'de ilk kez ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini aldığını anımsatan Prof. Dr. Aslan, “Kamu İdare hizmetlerinin kalitesinin artması, insan haklarına saygılı bir şekilde; hukukun üstünlüğünün idari mekanizmaların her noktasına nüfuz edebilmesi, en önemlisi de insan odaklı bir idare yapısının oluşması için katkılarını esirgemeyen; 2013 yılında kurulan Kamu Denetçiliği kurumumuzun bugün gerçekleştirmekte olduğumuz etkinliklerle daha fazla bilinir hale gelmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Karamsarlığa yer yok”

Daha sonra söz alan Başkan Karaosmanoğlu ise, “Öğrencilerimizin gençlerimizin geleceğe çok iyi hazırlanması gerekiyor. Beyniyle, gönlüyle bilgiye, halka, hizmete açık insanlar olarak yetişeceklerine gönülden inanıyor ve onlara güveniyorum. Öğrencilerimiz sizler geleceğin teknisyeni, mühendisi ve diğer branşlarda uzmanlık sahanızda en iyisi olacaksınız. Erdemde, hizmette, güzelliklerde ve faydalı şeylerde yarışacaksınız. Yarışırken birbirimize de manevi destek olacağız. Her zaman pozitif olacağız; karamsar, yılgın, bıkkın olmayacağız. Kendinizi daima geliştireceksiniz” şeklinde konuştu.

“Geleceğimiz sizlersiniz”

Semineri düzenleyen Rektör Prof. Dr. Aslan ve çalışma arkadaşlarına ve katılımlarından ötürü Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, “Kendi ülkemizde adaletle ilgili müesseseleri inşa ederken kendimizi de iyi yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Tarih kitaplarında okuyoruz ya Osman Gaziler, Şeyh Edebaliler, Yunus Emreler, Mevlanalar veya Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, işte gelecekte siz onların yerini alacaksınız. Geleceğin Mevlanaları, Yunus Emreleri, İbn-i Sinaları, Ali Kuşçuları siz olacaksınız. Bunun için kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir üniversitede kolay bulunmayacak imkanlara sahipsiniz”

Malkoç sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Türkiye 80 milyonluk Edirne'den Kars'a Artvin'den Muğla'ya kadar bir ülke ama gönül coğrafyamız veyahut etki ettiğimiz alan 80 milyonun çok ötesinde. Bu açıdan sizler hangi alanda olursa olsun en iyisi olursanız, en iyisini yapmaya çalışırsanız geleceğimiz rahat olur. Türkiye'deki hemen hemen hiçbir üniversitede kolay bulunmayacak imkanlara sahipsiniz. Bir tarafta Türkiye'nin her alanda ekonomi alanında, sanayi alanında en güçlü ili Kocaeli Gebze, diğer tarafta Dünya'nın başkenti İstanbul bu nimetlerden iyi faydalanın.”

“Türkiye büyüdükçe dünya huzura kavuşacak”

“Anadolu'dan birçok medeniyet geldi geçti Hititler, Lidyalılar, Urartular, Roma İmparatorluğu, Bizans. Hamdolsun 1071'de atalarımız gelip burayı bize yurt edindi. Burası sırtlanların bol olduğu yer bizim dedelerimiz, atalarımız dünyanın en önemli toprak parçasını bize vatan kılmışlar. Bu coğrafyadan sırtlanları kovmak için Osmanlı bir Aslan. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra Balkanlar'da kan gövdeyi götürdü, Kafkaslar gözyaşına boğuldu, Ortadoğu hala savaş bitmedi, devam ediyor. Ama o Aslan ölmeden bir yavru doğurdu, o da Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi o aslanın yavrusu büyüyor, büyüdüğünde de inşallah bu bölgede yine huzur olacak, dünyada da asayiş olacak.”

Davetlilere plaket verildi

Konuşmasının sonunda Malkoç, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Seminerin sonunda Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan tarafından görev süresince GTÜ'ye katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'na ve Seminere katılıp değerli görüşlerini katılımcılarla paylaşan Kamu Başdenetçisi Malkoç'a birer plaket takdim etti. GTÜ'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç ise Rektör Prof. Dr. Aslan'a Kamu Baş Denetçiliği kurumu yayınlarını hediye etti.