Kamuran Akşar Futbol Turnuvasının açılışını Başkan Hürriyet yaptı

Kocaelispor'un efsane isimlerinden Kamuran Akşar anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılış programı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un efsane isimlerinden Kamuran Akşar adına futbol turnuvası düzenliyor. U11 kategorisinde düzenlenen futbol turnuvasının açılışı Cephanelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhum Kamuran Aşkar'ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar, Kamuran Akşar'ın Kocaelispor'dan takım arkadaşları Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Kamuran Akşar Turnuvası'nda 32 takım mücadele edecek. Mücadeleler 1 hafta sürecek ve 32 takımlı turnuvanın finali 28 Haziran'da Cephanelik Stadı'nda gerçekleşecek. Futbol şöleninde ilk 3 gün 16'şar maç oynanacak. Perşembe günü ise elemelere geçilecek.

"Kamuran Akşar ağabeyimizin ismini yaşatmak, anmak için bir aradayız"

Futbol Turnuvası'nın açılış programında konuşan Hürriyet, "Bu kentte öyle isimler var ki unutmamalı, unutturulmamalı. İsimleri ve yaptıkları geleceğe kadar uzanmalı. Uzansın ki gelecek nesillere örnek olsun. İnsanlar kente değer katan şahsiyetlerden ilham alsın. Bizler bu İzmit'e değer katan isimleri gerçekten önemsiyoruz. Leyla Atakan, Olcay Ilıcalı, Ruşen Hakkı Naci Girginsoy ve nice isimler hepsi bizim için çok değerli. Bu isimler unutulmasın diye uğraşıyoruz. Göreve geldiğimizde ‘İzmit Unutmaz' demiştik. İzmit unutmamalı, unutturmamalı. Şimdi de burada aynı öneme binaen merhum Kamuran Akşar ağabeyimizin ismini yaşatmak, anmak için bir aradayız" dedi.

Kamuran Akşar'ın eşi Nesrin Akşar ise "Başkanımıza bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı tertipleyen bütün kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.