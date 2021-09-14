İhlas Haber Ajansı

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Kamyon üzerinde seyahat eden köpek şoke etti

Kocaeli’de D-100 üzerinde seyir halinde olan kamyonun üzerinde seyir olan köpek ağızları yüreklere getirdi.

Kocaeli'de D-100 üzerinde seyir halinde olan kamyonun üzerinde seyir olan köpek ağızları yüreklere getirdi.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 üzerinde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 KJ 577 plakalı kamyonetin damper kısmında vatandaşlar köpek gördü. Hiçbir tedbir olmadan kamyonetin damper kısmında köpeğin seyahat ettiğini gören vatandaşlar, hemen telefonlarına sarıldı. O anları anbean videoya alan vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

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