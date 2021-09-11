Kamyon ve panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyon ve panelvanın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Başiskele ilçesi, Ovacık Mahallesi, Fabrika sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 41 HA 323 plakalı ISUZU marka kamyon ile M.Ç. yönetimindeki 41 AK 434 plakalı Mitsubishi marka panelvan cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü M.Ç. ve aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.