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Kamyoncular garajı asfaltlanıyor

Gebze Belediyesi tarafından Marmara Nakliyeciler Garajında başlatılan düzenleme çalışmalarında asfalt serimi yapılıyor.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Marmara Nakliyeciler Terminali'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve asfalt serim çalışmaları başlatan ekipler, sıcak asfalt serimi işini sürdürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen sıcak asfalt serim çalışmalarına hız veren ekipler, terminalin giriş güzergahında kaldırım ve refüj düzenleme çalışmalarını da tamamlıyor.

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