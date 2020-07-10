Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1172 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer G. idaresindeki 41 US 089 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Hamit A. yönetimindeki 34 TJ 0918 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Tamer G. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer G. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.