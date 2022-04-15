Kamyonet ve duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde geri manevra yapan kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Neşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi temizlik işlerine ait kamyonetin sürücüsü S.K., geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı fark edemedi. Araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan Yusuf Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi, İzmit Zeytinlik Cami'de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.