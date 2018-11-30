Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Orhangazi ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştiği belediye meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 16.15 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen 50 LG 901 plakalı kamyonet, geri geri manevra yapmak istediği sırada aracın arkasında bulunan Hüdayda D. (70) isimli yayaya çarptı. Çarpma sonrasında yere düşen Hüdayda D. Kendinden geçerek bayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı şahıs, ambulansla Dilovası devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayı yapan şoför polis memurları tarafından emniyet götürülerek ifadesi alındı.