İhlas Haber Ajansı

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Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, İzmit TEM Otoyolu Gültepe Tesislerinde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada 3 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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