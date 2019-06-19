Kamyonla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İbrikdere Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Serdar Özyurt idaresindeki hafif ticari araç sürücüsü öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde çıkartılan Serdar Özyurt sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özyurt, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özyurt hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.