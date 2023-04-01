Kan grubunuza göre beslenin

Ramazan ayında kilo vermenin veya almanın önüne geçmek için önerilerde bulunan Natüropat ve Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, "Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir" dedi.

Dr. Peter J. D'Adamo tarafından keşfedilen ve kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belli bir beslenme planıyla zayıflamasını hedefleyen beslenme programları, kan tahlillerine göre kişiye özel zayıflama yöntemleri sunuyor. Kan grubuna göre beslenilmesi gerektiğini söyleyen Natüropat ve Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, "Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir. Hastalıklara yakalanma riskimiz azalmakta ve daha sağlıklı bir vücut dengesine sahip olmamız mümkün hale gelmektedir" diye konuştu.

"Beslenme alışkanlıkları kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belirlenmelidir"

Phanes Beauty kurucu ortaklarından Ertekin Aykaç, kilonun doğrudan beslenme ile alakalı olduğunu belirterek, "Her bir vücut yapısı, vücut yaşına, sahip olduğu metabolizma hızına, cinsiyet farklılıklarına göre değişkenlik gösteren beslenme şekillerinin meydana gelmesine sebep olmuştur. Böylesine farklı etkiler oluşturan unsurlar insanların kilo almasına sebep olan etkenlerin değişkenlik göstermesi gibi kilo verme nedenleri de değişkenlik göstermektedir. Kilo, doğrudan beslenme ile alakalıdır. Yani vücut ağırlığının dengeli kiloda tutulabilmesi için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kan tahliline göre kişiye özel hazırlanan beslenme listeleri tam olarak bu çıkış noktasından hareket etmekte ve beslenme alışkanlıklarının kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belirlenmesi gerektiğine odaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Zayıflamak isteyenlere öneriler

Zayıflamak isteyenlere önerilerde bulunan Aytaç, "Kan tahliline göre belirlenen beslenme programları, kişilerin aç kalmadan, kendi kan gruplarının oluşturduğu vücut dengesiyle beslenmelerini ve normal beslenmelerine devam ederken zayıflayabileceklerini öngörmektedir. Kan grubuna özel olarak oluşturulan beslenme programları, sağlıklı beslenerek zayıflamanın mümkün olduğu temelinden hareket etmektedir. Öncelikli olarak kişiye yapılan kan tahlili ile sahip olduğu kan grubu tespit edilmekte ve ardından kişiye uygun ve özel nitelikte beslenme programı hazırlanarak, kişilerin bu diyete göre hareket etmeleri istenmektedir. Bu sebeple kan gruplarının tüketmesi ve tüketmemesi gereken besinleri detaylı şekilde ele almak faydalı olacaktır" dedi.