Kanala düşen köpeği zabıta ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kanala düşen köpek, kanala giren zabıta memuru tarafından kurtarıldı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezine gelen ve bir köpeğin düştüğü kanalda mahsur kaldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Veteriner hekimin de katıldığı kurtarma çalışmasında bir zabıta memuru kanala indi, köpeği kucağına alarak kanal dışına çıkarttı.

O anlar vatandaşlar tarafından kameralara çekilirken, sosyal medyada da hızla yayıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, “Köpeğin durumu iyi. Veterinerlerimiz sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Duyarlı olup bizleri arayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar da Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.