Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alan üzerine inşa edilen Kandıra'nın yeni belediye hizmet binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi'nde yapılan binada katların yükseldiği gözle görünür hale geldi. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın 1'nci kısım kolon perdelerin beton dökümü tamamlandı. Binalarda rüzgâr ve deprem gibi yatay kuvvetlerden oluşan kesme kuvvetlerini karşılamak üzere, ayrıca üzerine fazla yük gelen ve kalınlığının az olması istenen yerlerde yapılan betonarme duvarlar tüm binanın çevresine yapılıyor.

Çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının tabliye kalıp/demir ve kolon-perde demir/kalıp imalatları devam ederken 1'inci kısım kolon perdelerin beton dökümü tamamlandı. Gittikçe yükselen hizmet binasının kat inşaatlarına da yakın zamanda başlayacak. 2'nci kısmın kolon perdelerin demir imalatı biterken, kolon perdelerinin beton dökümüne başlanacak. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı belediye hizmet binalarından birisi olacak. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni yapı da diğer hizmet alanları gibi modern bir bina olacak.