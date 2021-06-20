Kandıra bezi KO-MEK ile hayat buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip olan ve unutulmaya yüz tutan Kandıra bezine yeniden hayat veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde Kandıra kurs merkezinde “Kandıra Bezi Dokuma Branşı” açılarak Kandıra bezi dokumasını öğrenmek isteyen kursiyerlere bu imkanı sağlandı. Kandıra bezi dokuma branşı için yeni bir sınıf oluşturularak dokuma tezgahlarının yerleştirildiği Kandıra KO-MEK kurs merkezinde eğitimler yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Kandıra bezi tezgahlarının kurulmasından itibaren eğitimlere başlayan KO-MEK, bu geleneksel sanatı öğrenmek isteyen yüzlerce kursiyere eğitim verdi.

Kandıra Bezi Dokuma Branşına katılan kursiyerlerden Ayla Büyük Bayrak, “Ben Kandıra'ya gelin olarak geldim. Eşimin evinde çok görüyordum ama dokumayı bilmiyordum. KO-MEK sayesinde Kandıra bezini dokuyarak çocuklarımızın çeyizini hazırlıyoruz. Eskiden olduğu gibi artık KO-MEK sayesinde Kandıralı kızlarımızın çeyizinde asırlık Kandıra bezi ürünlerinden yapılmış ürünler süslüyor” dedi.

KO-MEK sayesinde dokumayı öğrendiğini ifade eden Nesrin Yıldız Özer, “Biz aslen Karadenizliyiz, bizim oralarda da bu bezden çok var ama ilgi duyduğum halde dokumayı öğrenememiştim. KO-MEK sayesinde dokumayı öğrendim. Kandıra bezi dokuması oldukça meşakkatli ama yine de seviyorum, bana psikoterapi gibi geliyor” diye konuştu.