İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi’nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi'nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'nın unutulmaya yüz tutan Kandıra Hindisi'nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Asıl adı Amerikan Bronzu olan Kandıra Hindisi'nin merada otlaması, yüksek et tutması ve lezzeti büyük ilgi görüyor. Sağlık durumlarının ve beslenmesine dikkat edilerek bakım ihtiyacı karşılanan Kandıra Hindisi, Kocaeli Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle koruma altına alınıyor. Koruyucu hekimlik, hayvanlarda oluşacak kalıcı hasarı engellerken, hayvanın et ve süt verimini arttırıyor. Ekonomik ve sürdürülebilirliği iyileştiren çalışmalar, hayvan yetiştiricilerini memnun ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.