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Kandıra karpuzu tescillendi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yetişen karpuz, tescillenerek Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetişen karpuz, tescillenerek Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi.



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandıran Kandıra karpuzu, tescillendi. Bölgedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan Kandıra karpuzu, Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü ve siyasilerin desteği ile başlatılan girişimlerin ardından Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi. Kandıra karpuzu, 788 numarasıyla coğrafi işaretlemesi tescillendi.

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