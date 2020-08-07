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Kandıra karpuzunun marka yolculuğu coğrafi işaret başvurusu ile başladı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde üretilen, lezzeti ve aramasıyla ünlenen Kandıra karpuzunun marka haline gelmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üretilen, lezzeti ve aramasıyla ünlenen Kandıra karpuzunun marka haline gelmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen karpuzlar lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandıran Kandıra karpuzu Dünya markası haline gelmemesi için adım atıldı. Aromatik tadı, ince kabuğu, sulu kıvamı, pembe rengi ve yüksek şeker oranıyla farklılığını ortaya koyan Kandıra karpuzu için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Kandıra karpuzunu Dünya markası yapma hedefiyle bir araya gelen Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın ve teknik personelleri tarafından Coğrafi İşaret için başvuru yapıldı.


Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün


söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti


eden kalite işareti olarak biliniyor. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

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