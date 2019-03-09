Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaağaç, Alefli, Dalca ve Kocakaymaz Mahallelerine yaptırılan sentetik çim yüzeyli ve toprak zeminli futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi. Tanıtım programına Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Türkiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış, Ak Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram, Karaağaç ve muhtarlar katıldı. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında köylerimizde müsait olanlarının çoğuna doğal veya sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptıklarını belirtti.

Tanıtımı gerçekleştirilen halı sahanın gençlerimizi spora yönlendirmede ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmada yardımcı olacağını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, “Gençlerimizi geleceğe hazırlarken zinde ve sporu hayatının tamamında seven bireyler olmalarını da önemsiyorum. Bu kapsamda şimdiye kadar amatör spor kulüplerimize 11 milyon lira malzeme yardım yaptık. Okullara yaptığımız malzeme yardımları, inşa ettiğimiz spor salonları ile gençlerimizin hem sağlıklı bir beden yapısına kavuşmasını, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Köylerimize spor kompleksi açarak genç yaşlı bütün hemşerilerimizin spor yapmaya ve sağlıklı bir ömür sürmeye teşvik ediyoruz. Yapılan bu hizmetlerin, yatırımların hepsi vatandaşlarımız içindir. İlimizi, ilçemizi ve köyümüzü daha modern, daha yaşanabilir, daha gelişip kalkınan bir hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Bu halı sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.