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Kandıra plajları yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlarda bakım ve temizlik çalışması yaparak yaz sezonuna hazırlıyor.


Kocaeli'nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, sıcak aylarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, plajlardaki temizlik ve bakım çalışmaları ile yaz sezonuna hazırlanıyor. Belediye ekipleri tarafından Kandıra sahilleri ve mavi bayraklı plajların, onarım ve bakımları düzenli olarak yapılıyor. Bu kapsamda yaklaşan yaz sezonu öncesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

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