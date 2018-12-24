Kandıra sahiline 90 km'lik doğa yürüyüş parkuru

Büyükşehir Belediyesi tarafından rotalandırılan “Kandıra Sahili Doğa Yürüyüşü Parkuru” Kocaeli'nin eşsiz güzelliklerini göz önüne serecek. Hem doğa, hem deniz manzarası ile yürünebilen 90 km'lik parkurda doğaseverler birçok saklı koyu tanıyıp keşfetme fırsatı bulabilecek. “Kandıra Sahili Doğa Yürüyüş Parkurunda” doğaseverler yürüyüşe Babalı Köyü sahilinden başlayacak. Yürüyüş Endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı'na, Cebeci Plajına, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalara, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva Beldesi'nde sona erecek.

Sakarya sınırında bulunan Babalı Koyu'ndan başlayıp İstanbul'un Ağva beldesinde sona eren 90 km'lik parkur boyunca yürüyüşçüler kamp yerlerinde ve otellerde konaklayabilecek. Parkur, metropol kentlere yakınlığından dolayı Akdeniz yürüyüş rotalarına da bir alternatif oluşturuyor.