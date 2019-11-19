Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı

Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezlerinin değil, kent genelindeki köy yollarının ve alternatif yolların bakım, onarım ve yenilenmesini de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Kandıra ilçesi Topluca grup yoluna, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Kandıra'ya ulaşımda alternatif yol olarak kullanılan Topluca grup yoluna, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 4 bin 550 ton asfalt kullanıldı.

Bozulan yollar onarıldı

Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan yolları hızlı bir şekilde onarıyor. Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yolların kış aylarına hazır hale getirilmesi sağlanıyor. Son olarak Kandıra ilçesine ulaşım sağlayan 10 kilometrelik Topluca Grup yolunda titizlikle gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla bölge halkının memnuniyeti kazanıldı.